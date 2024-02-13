Суд в Финляндии вынес приговор россиянину Тордену за нарушение запрета на въезд в Шенген

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Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский) признан в Финляндии виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгенской зоны. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Наталия Мальгина.

"Суд Кюмменлааксо признал Войслава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена", – сообщила адвокат, уточнив, что в связи с этим россиянина приговорили к 40 дням тюрьмы.

Однако сторона защиты не согласна с обвинениями и наказанием, подчеркнула Мальгина. Она заявила о намерении обжаловать решение инстанции в областном суде.

Тордена задержали по запросу властей Украины в Финляндии в августе 2023 года. Он якобы являлся одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер". Мужчину обвинили в "террористических преступлениях", совершенных на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

Позже в результате первого слушания Окружной суд города Хельсинки решил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине. Мужчину отправили в тюрьму города Вантаа. Свою вину Торден отрицал.

