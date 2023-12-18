Суд в Финляндии заключил под стражу россиянина Тордена – СМИ

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В Финляндии заключили под стражу гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского). Его обвиняют в совершении военного преступления на Украине. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Окружной суд Хельсинки отправил его в тюрьму города Вантаа. По информации издания, Торден совершил военное преступление при отягчающих обстоятельствах.

О задержании россиянина по запросу властей Украины стало известно в конце августа, однако его личность не раскрывалась. При этом, по некоторым данным, мужчину задержали за месяц до этого, а посольство проинформировали лишь в конце лета.

Позже выяснилось, что задержанный – Ян Петровский, один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер".

Мужчине вменяют "террористические преступления", совершенные на территориях ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах. Украинские власти запросили у Финляндии его экстрадицию.

8 декабря Верховный суд Финляндии потребовал выпустить на свободу 36-летнего россиянина. Тогда говорилось, что Тордена нельзя экстрадировать на Украину. Кроме того, в инстанции заявили, что нет оснований для нахождения мужчины под стражей.

