В США арестовали россиянина за якобы причастность к кибератакам

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В США арестовали гражданина РФ Руслана Астамирова по подозрению в причастности к кибератаками и распространению вирусов-вымогателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры штата Нью-Джерси.

Мюнюст страны предъявил россиянину обвинения. По версии ведомства, жертвами деятельности Астамирова стали пользователи не только в США, но и в Азии, Европе, Африке. В своей преступной деятельности тот использовал в том числе вирус LockBit.

Отмечается, что Астамиров был задержан на территории штата Аризона, в связи с чем суд над ним пройдет там же.

В середине мая в США арестовали двух россиян, которых подозревают в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям. Они пытались продать комплектующие в обход введенных против РФ санкций.

