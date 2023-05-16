В США арестовали двух россиян при попытке продать запчасти авиакомпаниям в РФ

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В США арестовали двух россиян, которых подозревают в попытке продажи запчастей для самолетов российским авиакомпаниям. Они пытались продать комплектующие в обход введенных против РФ санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно судебным материалам, попытку продать запчасти предприняли Олег Пацуля и Василий Беседин, которые проживают в штате Флорида. Следствие инкриминирует им заговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле и международное отмывание денег.

Подзащитные заявили, что запчасти должны были выкупить две компании из Турции. При этом, как отмечается в судебных материалах, они не исключают, что турецкие представители могли выступить в роли перепродавцов.

Отмечается, что мужчины намеревались продать в том числе тормозные системы для Boeing 737.

Следствие утверждает, что россияне якобы направили коммерческие предложения трем авиакомпаниям из РФ и получили крупную сумму денег, которые были потрачены со счетов в США не только для покупки деталей, но и в целях личного обогащения. Таким образом они приобрели дорогостоящий автомобиль и морской катер.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР провели обыск в квартире двух бизнесменов из России, а именно в квартире Пацуля и Агунда Макеева в Майами. Какие-либо подробности обыска или его причины не сообщались. В ФБР отметили, что обыск проходил согласно соответствующему ордеру суда.

