ТСН: в небе над Украиной заметили яркую вспышку неизвестного происхождения

Фото: телеграм-канал "ТСН новини"

В ночь на 1 мая над несколькими областями Украины была замечена яркая вспышка "без взрывов". Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Отмечается, что вспышку наблюдали жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей Украины. Кроме того, она была видна в Запорожской области РФ.

Согласно данным телеканала, вспышка может быть вызвана метеором или "другим космическим явлением". Официальной информации о ее природе не поступало.

Вечером 19 апреля прошлого года в небе над украинской столицей и Киевской областью также была замечена яркая вспышка неизвестного происхождения.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что яркая вспышка в небе над городом произошла из-за падения на Землю космического спутника NASA.

Однако в NASA опровергли заявления украинских властей о том, что яркую вспышку над Киевом вызвало падение американского спутника. Отмечалось, что NASA по вопросу о спутнике работает совместно с министерством обороны США.