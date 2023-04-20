В NASA назвали недостоверной информацию о падении спутника США над Киевом

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В NASA опровергли заявления украинских властей о том, что яркую вспышку над Киевом вызвало падение американского спутника. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что яркая вспышка в небе над городом произошла из-за падения на Землю космического спутника NASA.

"Мы отслеживаем спутник NASA под названием RHESSI, который в настоящее время остается на орбите", – заявил представитель американского космического агентства.

Он уточнил, что NASA по вопросу о спутнике работает совместно с Министерством обороны США. По его словам, вхождение аппарата в атмосферу Земли произойдет 20 апреля около 03:50 по московскому времени с возможным отклонением на один час.

В NASA также напомнили, что вероятность вреда кому-либо на Земле крайне низка и составляет примерно 1 случай к 2467.

Спутник RHESSI использовали для наблюдений за Солнцем, его вес составляет чуть больше 270 килограммов. Космический аппарат работал с 2002 по 2018 годы. В NASA считают, что большая часть спутника сгорит в атмосфере.

Вечером 19 апреля в небе над украинской столицей и Киевской областью была замечена яркая вспышка неизвестного происхождения. Местные СМИ сообщали, что в небе были слышны взрывы.