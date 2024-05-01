Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей 1 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 1 мая, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, по области местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства Татьяна Позднякова предупредила о заморозках в Москве на Пасху. По ее информации, температура в ночное время может понизиться до 0 градусов.