Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Рязанская область подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

"Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.

Губернатор уточнил, что по данному факту проводится проверка.

Ранее в ночь на 1 мая, силами ПВО и средствами РЭБ два беспилотника были сбиты в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, обошлось без пострадавших, в результате падения обломков были выбиты стекла в строящемся доме.

До этого средства ПВО РФ перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края и Крыма 68 украинских БПЛА.

