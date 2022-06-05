Астропсихолог рассказала, какие опасности несет ретроградный Сатурн

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В начале ретроградного Сатурна лучше не торопиться и не давать волю обидам. Об этом Москве 24 рассказала астропсихолог Инга Лозанчич.

Ретроградный Сатурн начинается с 5 июня и продлится до глубокой осени, 23 октября. Наиболее сильным его влияние будет 5 июня. Оно начнет постепенно ослабевать к полнолунию 14 июня, уточнила астропсихолог.

В период с 5 по 14 июня очень важно подходить к делам со всей серьезностью и трудолюбием, подчеркнула специалист. Сатурн – это планета порядка и дисциплины: спешка и безсистемность в действиях ни к чему хорошему не приведут.





Инга Лозанчич астропсихолог Сделать все по-быстрому не получится, поскольку результат окажется неудовлетворительным и потребует доработки. Либо он негативно скажется на репутации человека.

В этот период актуальна тема моральных и материальных долгов. Самое время вернуть их и выполнить обещания, советует астропсихолог.

"Ощущение обиды или чувства вины в это время может возникнуть даже по пустяковому поводу. Возможно несколько отягощенное мышление, склонное к мрачности и драматизации. Нужно об этом помнить и не входить в эти состояния, а подбадривать себя и окружающих, серьезно заниматься своим делом", – говорит специалист.

Ретроградный Сатурн пойдет на пользу людям, которые занимаются спортом, отмечает Инга Лозанчич. Этот период неплохой и для тех, кто готовится к экзаменам, продолжает специалист.

"Энергия статичного Сатурна дает возможность фундаментально выучить материал. Если глубоко исследовать, можно очень хорошо освоить какую-то тему", – заключила эксперт.

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