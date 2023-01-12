Более 10% россиян регулярно читают газеты или журналы – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России журналы или газеты на регулярной основе читают 14% населения. Это следует из результатов опроса, размещенных на сайте ВЦИОМ.

Печатные средства массовой информации читают 26% жителей страны в возрасте от 60 лет и 15% – от 45 до 59 лет. В группе россиян в возрасте от 18 до 24 лет печатную продукцию читает только 1%.

В городах-миллионниках к печатными СМИ обращаются 6% опрошенных, при этом в Москве и Санкт-Петербурге – 15%.

Популярными причинами отказа от печатной прессы стали переход СМИ в электронный формат (29%), рост стоимости продукции (18%) и прекращение выпуска некоторых изданий (11%).

Участие в опросе ВЦИОМ приняли 1 600 человек из разных регионов страны в возрасте старше 18 лет.

Ранее стало известно о 51% россиян, считающих, что в СССР было больше хорошего. При этом 5% опрошенных убеждены в обратном. Порядка 48% россиян хотели бы вернуть СССР.



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