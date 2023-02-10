Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва заключит с инвестором офсетный контракт на поставку противоопухолевых препаратов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Прием заявок открыт на сайте единой информационной системы. Он продлится до 15 февраля включительно.

"Победитель локализует на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям. Инвестиции в проект составят не менее 400 миллионов рублей", – отметил Ефимов.

Согласно условиям контракта, столичные власти будут осуществлять закупку соответствующих препаратов у инвестора 4 года. Начало поставок запланировано на 2026 год.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что Москва заинтересована в сотрудничестве на подобных условиях и предоставляет инвесторам разные льготы. Предприниматели могут получить землю по льготной ставке за один рубль в год, субсидирование расходов на оборудование и другие меры поддержки.

По словам начальника управления фармации департамента здравоохранения Москвы Михаила Игнатова, столичные медучреждения будут полностью обеспечены противоопухолевыми лекарствами после выхода производства на полную мощность.

Ранее город заключил с инвестором офсетный контракт, на основе которого предприятие наладит в Москве выпуск абсорбирующего белья, а взамен получит гарантированную закупку продукции в течение десяти лет.

Минимальный объем инвестиций в производство по условиям договора составляет 300 миллионов рублей. Москва при этом гарантирует предприятию ежегодную закупку не менее 44 миллионов единиц продукции на 11,7 миллиарда рублей.



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