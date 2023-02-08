Microsoft внедрила искусственный интеллект в поисковую систему и браузер

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Корпорация Microsoft внедрила в свою поисковую систему Bing и Edge искусственный интеллект. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Сегодня мы запускаем совершенно новую поисковую систему Bing на базе искусственного интеллекта и браузер Edge, предварительная версия которых уже доступна на Bing.com, чтобы обеспечить улучшенный поиск, более полные ответы, новый интерфейс чата и возможность создавать контент", – сообщили в корпорации.

Новое программное обеспечение позволит крупным компаниям создавать чат-боты, которые будут похожи на ChatGPT.

Также Microsoft планирует выпустить технологию для компаний, школ и правительств для создания собственных ботов с помощью ChatGPT или усовершенствования новых. Разработка сможет предлагать агентам call-центров ответы во время разговоров с клиентами.

Американская корпорация хочет предоставить клиентам возможность загружать собственные данные и улучшать голос своих чат-ботов.

Ранее сообщалось, что компания Adobe открыла пользователям из России доступ к скачиванию своих программ. До этого официальный сайт компании для РФ был недоступен.

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