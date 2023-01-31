Компания Adobe открыла пользователям из РФ доступ к скачиванию программ

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Компания Adobe открыла пользователям из России доступ к скачиванию программ. Об этом сообщает газета "Известия".

До этого официальный сайт компании был недоступен для пользователей из России. Adobe ограничила покупку продуктов в марте 2022 года.

Несмотря на открытие доступа к сайту и разрешение на скачивание программ, россияне по-прежнему не смогут оформить лицензию на установленные файлы. Новые клиенты могут воспользоваться только пробным периодом использования программы на месяц.

"ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется", – сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Запрет на установку лицензионного софта негативно сказался на частных лицах, работающих с продуктами компании. При этом работа с пиратскими версиями программ не выход. Нелицензионный софт может плохо работать и привести к ситуации, когда пользователю необходимо переустановить весь пакет программ для продолжения работы.

Обычные пользователи нелицензионных продуктов Adobe могут столкнуться с вредоносными файлами, встроенными в программы.

Ранее компания Microsoft вновь позволила россиянам скачивать и устанавливать Windows на ПК. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.

При установке ПО можно воспользоваться услугами помощника.



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