VK и "Яндекс" разработают национальную операционную систему для смартфонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Крупнейшие отечественные IT-компании – VK, "Яндекс", Сбербанк и "Ростелеком" – планируют начать работу над созданием национальной операционной системы (ОС) для мобильных телефонов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

Как сообщил депутат, команда специалистов намерена повторить успех компании Huawei. Оказавшись под санкциями США, IT-предприятие выпустило ОС, совместимую с Android, а также собственными сервисами и магазином приложений.

Последние перечисленные, уточнил Горелкин, есть у VK. "Яндекс" имеет картографический сервис и наработки интерфейса, Сбербанк является популярным в области финансов.

"Без сомнения, это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба", – сообщил Горелкин, предложив аудитории выдвинуть идеи названий для новой ОС.

Ранее российские пользователи вновь получили возможность устанавливать Windows. Компания Microsoft открыла доступ к скачиванию разных версий ОС с возможностью услуг помощника по установке.



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