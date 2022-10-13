В МосгорБТИ можно получить заключение для признания садового дома жилым

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начали подготовку заключений по обследованию технического состояния садовых и дачных домов. Благодаря этому документу постройку можно признать жилой. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно законодательству, садовый дом может быть признан жилым, а жилой – садовым. В столице подобная процедура может быть организована по решению окружной префектуры.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, благодаря признанию садового дома жилым гражданин может получить имущественный налоговый вычет, а также более выгодно оплачивать электричество. Для перехода постройки из одного статуса в другой необходимо в том числе предоставить заключение по обследованию технического состояния объекта.

"Теперь подготовить такой документ помогут специалисты МосгорБТИ", – сообщил Гаман.

Оценка технического состояния постройки проводится в 2 этапа. Сначала специалисты проверяют, входит ли садовый дом в зону с особыми условиями использования территорий. Затем выезжают на место и определяют состояние конструкций, инженерных систем, наличие в доме жилых помещений и средств противопожарной безопасности.

В процессе очного обследования дома сотрудники используют лазерные построители плоскостей, ультразвуковые дефектоскопы, тепловизоры, измерители уровня шума и газоанализаторы. Гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев заверил в профессионализме специалистов, подчеркнув, что все они имеют опыт работы более 10 лет.

До этого в Росреестре поддержали законопроект, облегчающий строительство магазинов и спортивных детских площадок на территории СНТ. В случае реализации поправок на территории СНТ смогут возвести продуктовые магазины, а также оказывать медицинские и бытовые услуги, которые необходимы жителям.

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