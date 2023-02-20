Четыре корпуса площадью свыше 110 тыс "квадратов" возведут в составе ЖК в ТиНАО

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Специалисты возведут четыре корпуса площадью свыше 110 тысяч квадратных метров в составе жилого комплекса "Остафьево" в поселении Рязановском ТиНАО. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Строительные мероприятия пройдут по адресу улица Любучанская, земельные участки 4 и 7. По словам Войстратенко, специалистам предоставили всю необходимую разрешительную документацию для старта работ. Объекты построят высотой от 12 до 14 этажей. Согласно проекту, комплекс будет обладать собственной инфраструктурой, там планируют построить школу и детский сад.

Специалисты выполнят входные группы домов на уровне земли и сделают их сквозными. Там оборудуют специальные секции, где местные жители смогут оставлять свои коляски, велосипеды и самокаты. В светлых холлах на первых этажах установят камеры.

Помимо этого, на близлежащей территории проведут мероприятия по благоустройству и озеленению. Дворы "без машин" оснастят местами для отдыха с уличными креслами и столами для пикника. Также там появятся игровые площадки для детей самых разных возрастов и воркаут-зоны.

Войстратенко подчеркнул, что все работы в жилом комплексе "Остафьево" будут находиться на постоянном контроле Мосгосстройнадзора.

"Проверки начнутся после получения от застройщика уведомления о начале работ. Специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС) на разных этапах стройки проведут лабораторно-инструментальные исследования по качеству выполняемых работ и применяемых стройматериалов", – заявил он.

В свою очередь, председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова поделилась, что девелопером проекта стала группа "Самолет".

По ее словам, первые этажи объектов создадут для коммерческого использования. В общей сложности площадь помещений для стрит-ретейла составит 7,6 тысячи "квадратов", а жилая площадь – порядка 65,4 тысячи квадратных метров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 30 разрешений на возведение 638 тысяч "квадратов" недвижимости оформили в январе. Он отметил, что площадь недвижимости, которую построят в городе за счет внебюджетных источников, составит 451 тысячу "квадратов".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!