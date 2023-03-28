В Центробанке заявили, что цены на жилье в РФ выросли сильнее доходов населения

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С 2020 года цены на жилье в РФ увеличились сильнее доходов населения, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки. Таким мнением поделился директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.

Он также рассказал о сильном росте разницы между стоимостью первичного и вторичного жилья. По его словам, за последние два года цены на новую недвижимость значительно подскочили, однако объяснить подобный показатель возведением более качественного жилья нельзя.

Данилов задался вопросом, сколько жителю РФ для покупки недвижимости следует скопить среднегодовых зарплат, если не пить, не есть и все откладывать.

"Если в конце 2019 года на "первичке" это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать?" – цитирует Данилова ТАСС.

Директор департамента отметил, что сейчас можно говорить об исчерпании потенциала искусственного поддержания спроса на ипотеку. Вместе с этим Данилов подчеркнул, что российский Центробанк голосует за более стабильную и долгосрочную историю. Он напомнил, что ЦБ хочет вводить повышенные резервы по ипотечным кредитам, чья стоимость значительно ниже рыночной.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили ввести льготную ипотеку на новостройки, строительство частных домов, а также вторичное жилье, если в городе нет первичного для специалистов ОПК. Документ за подписью члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского направили в российское министерство финансов.

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