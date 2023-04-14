В Минэкономразвития ожидают роста ВВП РФ на 1,2%

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Рост ВВП России в 2023 году прогнозируется на 1,2%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

"Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%", – приводит РИА Новости его слова.

Глава ведомства отметил, что рост произойдет благодаря восстановлению потребительского спроса.

Ранее Владимир Путин сообщил, что кабмин РФ улучшил прогноз социально-экономического развития государства. По его словам, изначально правительство исходило из того, что ВВП РФ снизится по итогам 2022 года на 2,9% и на 0,8% – по итогам 2023-го.

Также прогнозы относительно российского ВВП улучшили Всемирный банк и МВФ. Например, по расчетам первого, в текущем году этот показатель сократится только на 0,2%, вместо ранее заявленных 3,3%.

В МВФ же прогноз более оптимистичный. Там ожидают роста российского ВВП на 0,7% по итогам текущего года.



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