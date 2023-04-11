Кабмин улучшил прогноз социально-экономического развития России – Путин

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ на фоне позитивной статистики улучшило прогноз социально-экономического развития государства, отметил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Президент заявил, что при подготовке бюджета на этот год кабмин исходил из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% – в 2023-м.

"На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили", – цитирует Путина ТАСС.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что указанный выше прогноз следует сделать максимально объективным.

Глава государства также заявил, что в РФ будет и дальше повышаться экономическая активность. Он указал на то, что в России отметили увеличение погрузки на железной дороге. В марте показатель остановился на отметке 2%, а уже в апреле – 3,6%, добавил президент.

Кроме того, Путин рассказал, что до конца второго квартала средства в бюджет будут поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов. Это произойдет на фоне роста нефтяных цен, отметил российский лидер.

Ранее экономист и предприниматель Антон Любич оценил слова экс-министра финансов РФ Михаила Задорнова о первом за 15 лет кризисе мировой экономики. По словам эксперта, это будет зависеть от самих граждан РФ.

До этого Задорнов заявил, что мировой экономический кризис продлится до 2024 года включительно. По его словам, за этот период реализуются проблемы в банках, произойдет сдувание "пузырей" в различных активах, коррекция фондовых рынков и подавление инфляции.



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