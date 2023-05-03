В РФ задумались над стимулами легализации бизнеса в самых теневых отраслях экономики

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Минэкономразвития и Минфин думают над дополнительными стимулами легализации бизнеса в наиболее теневых отраслях российской экономики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на совещании комиссии кабмина по развитию Северо-Кавказского федерального округа.

"Действенных стимулов <...> не хватает, поэтому у нас есть все-таки идея дополнительно с Минфином подумать над мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и высокой занятостью", – цитирует его ТАСС.

По словам Решетникова, в качестве одной из таких мер предлагается рассмотреть применение специальных налоговых режимов, которые в настоящее время успешно применяются в некоторых регионах РФ.

О том, что правительство РФ обсуждает дополнительные меры, которые позволят снизить уровень теневой занятости в стране, в конце апреля писало издание РБК. По данным журналистов, решить проблему предполагается в том числе посредством мониторинга больших данных и проведения проверок внутри компаний.

