Участок в ТиНАО могут реорганизовать по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовал прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации неэффективно используемой территории, которая находится между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига в поселении Сосенском в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заявку можно подать до 2 августа, сам аукцион состоится 14 августа. Площадь неэффективно используемой территории составляет 3,47 гектара.

"Инвестиции в комплексное развитие территории составят почти два миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 99 миллионов рублей. Благодаря реорганизации участка в ТиНАО появится около 300 рабочих мест", – поделился Ефимов.

По его словам, на аукционе смогут побороться все желающие, в том числе региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям. К торгам приглашаются и собственники имущества, которым не удалось договориться друг с другом о механизмах развития площадки.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на данный момент на участке расположены складские помещения. После победы на торгах инвестор сможет возвести на их месте 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов. Например, там может появиться торгово-развлекательный комплекс, парикмахерская, ателье и многое другое.

Ранее Ефимов рассказал, что в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков построят четыре миллиона "квадратов" недвижимости по программе реновации. На данном этапе Москва занимается реализацией 188 проектов КРТ.

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