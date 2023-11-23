Фестиваль "Мама может" пройдет в центре занятости "Моя карьера" 28 ноября в Москве

В специализированном центре занятости "Моя карьера" в Москве готовятся к фестивалю "Мама может". Он пройдет 28 ноября.

Для москвичек организуют встречи с представителями крупнейших работодателей города. Они узнают об актуальных профессиях, научатся подбирать образы для офиса и повседневной жизни. Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.