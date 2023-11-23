QR-коды на остановках в Москве подскажут, когда прибудет транспорт

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Плакаты с QR-кодами, по которым можно узнать время прибытия транспорта, разместили на 5,5 тысячи новых остановок в Москве. Их будет обслуживать Мосгортранс. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, в этом году на остановках наземного транспорта начали размещать плакаты с QR-кодами. С их помощью можно узнать точное время прибытия автобуса, трамвая или электробуса. Сервисом воспользовались уже свыше 1,1 миллиона раз, отметил Ликсутов.

Чтобы узнать время прибытия транспорта, надо навести камеру телефона на QR-код и перейти по появившейся ссылке. На экране откроется карта с конкретной остановкой и временем прибытия городского транспорта.

Отмечается, что у новых остановок более широкая крыша, сделанная из стали и алюминия. Стенки выполнены из прозрачного триплекса, который в случае повреждений не разбивается на осколки. Скамейки же изготовлены из негорючих материалов.

Ранее сообщалось, что основной парк наземного столичного транспорта станет полностью электрическим к 2030 году. Как рассказал Ликсутов, резерв из дизельных автобусов останется на случай чрезвычайных ситуаций.

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