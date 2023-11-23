Аналитики назвали самые востребованные подарки ко Дню матери

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В преддверии Дня матери, 26 ноября, аналитики выяснили, как россияне относятся к этому празднику, а также назвали самые востребованные подарки среди мам всех возрастов, сообщает RT.

Так, согласно опросу, 71% женщин и мужчин от 25 до 60 лет знают о Дне матери. При этом правильную дату из предложенных вариантов выбрали 65% из них.

Говоря о подарках, половина опрошенных признались, что предпочитают словесные поздравления. Еще 35% готовят подарки своим мамам, а 17% устраивают семейное торжество.

Эксперты выяснили, что чаще всего мамам покупают цветы, сладости и парфюмерию. Сами мамы предпочитают получать в этот день цветы, подарочные сертификаты или деньги, парфюмерию, кондитерские изделия, украшения и драгоценности. При этом чем моложе опрашиваемые матери, тем они более открыты к подаркам.

Женщины в возрасте 25–34 лет в качестве желанного подарка чаще называли электронику и средства ухода. Мамы 35–44 лет выбрали товары для хобби, книги и электронику, а в возрасте 45–60 лет – принадлежности для хобби, книги, кофе и чай.

Аналитики также выяснили, что День матери – третий по узнаваемости семейный праздник после Международного женского дня и Дня защиты детей.

В День матери в сети кинотеатров "Москино" организуют бесплатные кинопоказы. Зрители смогут увидеть советские фильмы "Будьте моим мужем" и "Мама вышла замуж". Для посещения показов необходимо пройти предварительную регистрацию.



Сеть кинотеатров "Москино" проведет специальную акцию в День матери