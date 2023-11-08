08 ноября, 18:18Технологии
Роскачество назвало мобильные приложения, которые могут шпионить за россиянами
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Абсолютно все приложения категории "Мои гости в социальной сети" являются бесполезными с точки зрения заявленного функционала, при этом 60% из них могут представлять опасность и шпионить за россиянами, выяснили эксперты Роскачества.
"Пользователи нередко ведутся на уловки маркетинга и устанавливают приложения, которые не очень-то им и нужны", – уточнили аналитики.
Оказалось, что 60% из 56 исследованных приложений этой категории отправляли запросы в другие страны (в основном в Турцию), а безопасность ввода данных своих учетных записей в таких приложениях находится под вопросом, сказали специалисты.
В частности, опасность могут нести некоторые подозрительные менеджеры паролей, клинеры (программы для якобы очистки телефона от мусора), фонарики, сканеры, а также многочисленные программы по редактированию видео и фото.
Аналитики советует периодически проверять свою библиотеку на предмет подобных ненужных приложений. Основным критерием должен стать высокий рейтинг программы и много положительных комментариев в Google Play Store. Также при выборе приложений стоит отдавать предпочтение известным компаниям, считают эксперты.
"Но действительно стопроцентной гарантии не может дать никто", – подчеркнули они.
В Роскачестве советуют скачивать приложения только из официальных магазинов – App Store, Google Play, Huawei AppGallery, RuStore. Также стоит обращать внимание на излишние разрешения, которые получает программа при установке на смартфон. Самые опасные – доступ к управлению контактами, сообщениями и звонками.
Также эксперты рекомендуют периодические обновлять систему и приложения, а при установке приложений использовать антивирус.
Ранее IT-эксперт рассказал, как при помощи скрытых кнопок в настройках телефона можно отключить возможность прослушивания и слежения. Повысить уровень конфиденциальности возможно при помощи отключения доступа к информации конкретным приложениям.
Это полезно и в части сокращения расхода заряда аккумуляторной батареи, отмечал он.
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