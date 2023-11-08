Роскачество назвало мобильные приложения, которые могут шпионить за россиянами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Абсолютно все приложения категории "Мои гости в социальной сети" являются бесполезными с точки зрения заявленного функционала, при этом 60% из них могут представлять опасность и шпионить за россиянами, выяснили эксперты Роскачества.

"Пользователи нередко ведутся на уловки маркетинга и устанавливают приложения, которые не очень-то им и нужны", – уточнили аналитики.

Оказалось, что 60% из 56 исследованных приложений этой категории отправляли запросы в другие страны (в основном в Турцию), а безопасность ввода данных своих учетных записей в таких приложениях находится под вопросом, сказали специалисты.

В частности, опасность могут нести некоторые подозрительные менеджеры паролей, клинеры (программы для якобы очистки телефона от мусора), фонарики, сканеры, а также многочисленные программы по редактированию видео и фото.

Аналитики советует периодически проверять свою библиотеку на предмет подобных ненужных приложений. Основным критерием должен стать высокий рейтинг программы и много положительных комментариев в Google Play Store. Также при выборе приложений стоит отдавать предпочтение известным компаниям, считают эксперты.

"Но действительно стопроцентной гарантии не может дать никто", – подчеркнули они.

В Роскачестве советуют скачивать приложения только из официальных магазинов – App Store, Google Play, Huawei AppGallery, RuStore. Также стоит обращать внимание на излишние разрешения, которые получает программа при установке на смартфон. Самые опасные – доступ к управлению контактами, сообщениями и звонками.

Также эксперты рекомендуют периодические обновлять систему и приложения, а при установке приложений использовать антивирус.

Ранее IT-эксперт рассказал, как при помощи скрытых кнопок в настройках телефона можно отключить возможность прослушивания и слежения. Повысить уровень конфиденциальности возможно при помощи отключения доступа к информации конкретным приложениям.

Это полезно и в части сокращения расхода заряда аккумуляторной батареи, отмечал он.

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