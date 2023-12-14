Эксперт по безопасности объяснил, как защитить соцсети от взлома

Фото: 123RF/dmitryag

Регулярная смена пароля, использование антивируса и игнорирование подозрительных ссылок поможет защитить личный аккаунт в соцсети от взлома. Такие рекомендации в разговоре с Москвой 24 дал эксперт в области безопасности Александр Власов.

"Например, человеку пришла какая-либо рассылка – он нажал и перешел на непроверенный сайт. Оттуда на его телефон или компьютер может быть загружено вредоносное программное обеспечение и похищены его данные, в том числе и пароли", – предупредил эксперт.

Специалист посоветовал обязательно устанавливать на электронное устройство антивирусное программное обеспечение.



Александр Власов эксперт в области безопасности Также для собственной безопасности нужно обязательно время от времени менять пароль от аккаунта. Лучше делать это хотя бы раз в полгода.

Ранее специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов посоветовал не использовать для разблокировки телефона отпечаток пальца. Есть опасность, что злоумышленники могут скопировать его с какой-либо поверхности и воспроизвести на полимерной основе.

