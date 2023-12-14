14 декабря, 17:33Безопасность
Эксперт по безопасности объяснил, как защитить соцсети от взлома
Фото: 123RF/dmitryag
Регулярная смена пароля, использование антивируса и игнорирование подозрительных ссылок поможет защитить личный аккаунт в соцсети от взлома. Такие рекомендации в разговоре с Москвой 24 дал эксперт в области безопасности Александр Власов.
"Например, человеку пришла какая-либо рассылка – он нажал и перешел на непроверенный сайт. Оттуда на его телефон или компьютер может быть загружено вредоносное программное обеспечение и похищены его данные, в том числе и пароли", – предупредил эксперт.
Специалист посоветовал обязательно устанавливать на электронное устройство антивирусное программное обеспечение.
Ранее специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов посоветовал не использовать для разблокировки телефона отпечаток пальца. Есть опасность, что злоумышленники могут скопировать его с какой-либо поверхности и воспроизвести на полимерной основе.
Читайте также