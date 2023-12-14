Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 17:33

Безопасность

Эксперт по безопасности объяснил, как защитить соцсети от взлома

Фото: 123RF/dmitryag

Регулярная смена пароля, использование антивируса и игнорирование подозрительных ссылок поможет защитить личный аккаунт в соцсети от взлома. Такие рекомендации в разговоре с Москвой 24 дал эксперт в области безопасности Александр Власов.

"Например, человеку пришла какая-либо рассылка – он нажал и перешел на непроверенный сайт. Оттуда на его телефон или компьютер может быть загружено вредоносное программное обеспечение и похищены его данные, в том числе и пароли", – предупредил эксперт.

Специалист посоветовал обязательно устанавливать на электронное устройство антивирусное программное обеспечение.

Также для собственной безопасности нужно обязательно время от времени менять пароль от аккаунта. Лучше делать это хотя бы раз в полгода.
Александр Власов
эксперт в области безопасности

Ранее специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов посоветовал не использовать для разблокировки телефона отпечаток пальца. Есть опасность, что злоумышленники могут скопировать его с какой-либо поверхности и воспроизвести на полимерной основе.

Читайте также

Медведева Светлана

безопасностьэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика