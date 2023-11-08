Эксперт рассказал, зачем разработчики приложений запрашивают доступ к микрофону

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Приложения, имеющие доступ к микрофону, могут собирать данные в фоновом режиме. Об этом в эфире радио Sputnik заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

"Мы многим приложениям даем разрешения, и они собирают данные в фоновом режиме. Чаще всего в лицензионном соглашении, которое многие не читают, идет речь о том, что программа может собирать информацию и передавать ее партнерам", – отметил он.

По словам специалиста, давая разрешение на доступ к микрофону, пользователи позволяют "подслушивать". Разрешать программе доступ можно только в том случае, если микрофон действительно нужен для работы или если вы доверяете разработчикам.

В некоторых случаях данные, собранные путем "подслушивания", могут быть использованы злоумышленниками. Мошенники могут начать вымогать средства у пользователя, шантажируя его какой-либо полученной информацией.

Ульянов рекомендовал россиянам проверить в настройках, какие приложения на их смартфонах имеют доступ к микрофону, а также отменить разрешение.

Ранее стало известно, что отключить возможность прослушивания и слежения в телефоне можно при помощи скрытых кнопок. IT-эксперт Ваге Закарян дал подробную инструкцию для смартфонов на базе Apple и Android. Отказ от некоторых функций также позволит сэкономить заряд батареи.



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