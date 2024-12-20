Полиция расследует дело пенсионерки из Казани, которая обратилась к Путину

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Сотрудники полиции продолжают расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении пенсионерки из Казани Елены Маркеловой, которая рассказала о своей проблеме на пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Женщина дозвонилась до президента РФ во время прямой линии. Она сообщила, что стала жертвой мошенников и потеряла от их действий крупную сумму.

После звонка Путину правоохранители из Казани доложили, что продолжают расследование уголовного дела о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

По их данным, преступление произошло в сентябре этого года. Пенсионерке позвонил неизвестный и предложил записаться на диспансеризацию. Для этого ему якобы нужен был код из смс-сообщения, поступившего на телефон женщины.

Маркелова продиктовала злоумышленнику цифры, в результате чего у афериста появился доступ к аккаунту женщины на портале Госуслуг. После этого ей поступали звонки от других аферистов, которые убеждали пенсионерку в том, что на ее имя пытаются оформить займы.

Чтобы не допустить потери денег, мошенники убедили женщину самой взять кредиты и перевести полученные деньги якобы на безопасные счета.

В данный момент полицейские устанавливают владельцев счетов, на которые переводились деньги Маркеловой, а также других причастных к мошенничеству.

Как сообщает газета "Известия", с Маркеловой уже связалась прокуратура. Сотрудники заверили женщину, что ей не придется выплачивать кредиты, поскольку их признают ничтожными.

По данным издания, всего пенсионерка оказалась должна двум банкам 1,9 миллиона рублей.

Во время пресс-конференции Путин призвал ввести более серьезную ответственность для пособников телефонных мошенников. По словам российского лидера, соучастники таких мошенников формально ничего не делают, но понимают, для чего открываются карты на их имя. Есть предложение за такую деятельность определить уголовную ответственность, уточнил он.

Ранее МВД России предупредило граждан о новом способе мошенничества при помощи фейковых приложений-трекеров для отслеживания посылок.