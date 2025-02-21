В киберпространстве обнаружены вирусы, способные похищать пароли с фото и текстов

Фото: 123RF/leungchopan

В киберпространстве обнаружены вирусы, которые могут распознавать пароли на фото и в текстах, сохраненных в телефоне, а затем пересылать их мошенникам. Действуют такие программы в том числе на устройствах iOS, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента цифрового бизнеса банка, старшего вице-президента ВТБ Никиту Чугунова.

Специалист также обратил внимание, что современные программы, применяющиеся для подбора паролей, могут проверять миллионы комбинаций за секунды. Это обстоятельство привело к тому, что слабые комбинации перестали быть хорошей защитой.

По словам Чугунова, пароли от личных кабинетов необходимо делать не слишком простыми. Их нельзя сохранять в формате фото и текста в телефоне. Не безопасно сохранять их и в качестве онлайн-подсказок, поскольку они также могут скомпрометировать данные пользователей, подчеркнул эксперт.

"Пароль – это первая линия защиты ваших данных. Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, "!" вместо "1" и так далее. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски", – цитирует его агентство.

При этом наиболее часто пользователи предпочитают устанавливать в качестве паролей предсказуемые комбинации, которые удается очень быстро подобрать мошенникам. Не реже люди используют в паролях личные данные, которые можно без проблем выявить в соцсетях или узнать в результате утечек. Речь идет о порядковой последовательности цифр или номере телефона, а также известных константах или таких числовых последовательностях, как число "пи".

Вместе с тем Чугунов назвал недопустимым применение в пароле простых слов типа password, а также такой информации, как дата рождения или свадьбы, номер телефона или индекс, имя ребенка или домашнего питомца, номер СНИЛС или автомобиля.

Помочь мошенникам может и "прозрачный" намек, сохраненный в подсказке к паролю. Им будет легче разгадать пароль по таким подсказкам, как "имя жены + прошлый год" или "название улицы + номер квартиры". Небезопасным является и хранение пароля или банковской карты в заметках или в формате фото и скриншотов в смартфоне, резюмировал эксперт.

По данным Центробанка, вирусы стали причиной 40–50% всех хищений, произошедших за последние полгода. Зачастую злоумышленники пользуются программой с функциями удаленного доступа к телефону. Как правило, подобные вирусы скрываются за безобидными программами, с помощью которых мошенники наблюдают за телефоном.

