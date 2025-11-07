Московские ветеринары спасли морскую свинку с сантиметровым камнем в мочевом пузыре

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Калининской ветклиники извлекли из мочевого пузыря морской свинки камень размером более 1 сантиметра. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, свинка по кличке Рокки, которой недавно исполнился 1 год, редкой породы – американский тедди. Эти питомцы отличаются красивой и пушистой, слегка вьющейся шерстью.

"Любимец семьи всегда был активным, но вдруг начал проявлять беспокойство и отказываться от угощений. Кроме того, на подстилке у Рокки были замечены красные капли. Это послужило поводом для немедленного обращения в ветклинику", – отметили в пресс-службе.

На приеме питомца внимательно осмотрел хирург и ратолог Сергей Маслов и дополнительно назначил рентгенографию. Исследование показало, что в мочевом пузыре морской свинки образовался крупный камень, после чего была выполнена цистотомия под наркозом.



пресс-служба столичного веткомитета Камень, вызывавший беспокойство у Рокки, был успешно извлечен. Это оказался уролит с шершавой поверхностью и внушительным для свинки размером – более 1 сантиметра. Пациент быстро проснулся после вмешательства и начал есть, а владельцы получили рекомендации по послеоперационному уходу за питомцем.

Ранее специалисты Зеленоградской государственной ветклиники вылечили самца игуаны по кличке Шуша от стоматита. Как уточнили в ведомстве, это был уже второй эпизод терапии для 1,5-метровой рептилии: сначала Шуша подхватил респираторную инфекцию, успешно поправился, но на фоне снижения иммунитета у него развился стоматит.