Врачи назвали опасный объем талии

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Наличие узкой талии снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают эксперты министерства здравоохранения России.

"Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний – окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин", – цитирует РИА Новости медиков.

Чтобы снизить риск развития инфаркта или инсульта, они также рекомендуют отказаться от курения, ежедневно употреблять 500 граммов овощей и фруктов, 30 минут в день тратить на спорт и есть не более пяти граммов соли в сутки.

В материалах говорится, что до 40% женщин и до 48% мужчин имеют повышенный уровень артериального давления, а это грозит развитием инсульта и инфаркта.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.