Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом

Диабет первого типа наиболее опасен для женщин, поскольку он на 47% увеличивает у них риск появления сердечной недостаточности. С таким утверждением выступила международная группа ученых из Австралии и Великобритании, сообщается на сайте MedicalXpress.
В то же время диабет второго типа повышает риск болезни сердца у женщин на 9%, отмечают специалисты. Свои выводы они сделали, проанализировав данные более 15 млн человек.
Медики добавляют, что диабет связан не только с высоким риском сердечной недостаточности, но и с преждевременной смертью. Такую закономерность они объясняют повышенным риском ИБС у женщина с диабетом.
Помимо этого, в организме прекрасной половины человечества уровень сахара в крови контролируется хуже, чем у мужчин.
Недавно ученые из США заявили, что на опасность развития сердечного приступа и инсульта равным образом влияют "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление.
Раньше врачи считали главной угрозой здоровью сердца именно "верхнее" кровяное давление 130 миллиметров ртутного столба и повышенный холестерин. "Нижнему" же особого внимания не уделяли.
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