Ученые сообщили о новой причине инсультов и инфарктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые из США утверждают, что на опасность развития сердечного приступа и инсульта равным образом влияют "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление, сообщает "Вечерняя Москва".

Раньше врачи считали главной угрозой здоровью сердца именно "верхнее" кровяное давление 130 миллиметров ртутного столба и повышенный холестерин. "Нижнему" же особого внимания не уделяли.

Проанализировав более 35 миллионов показаний артериального давления, специалисты пришли к выводу, что систолическая и диастолическая гипертензии оказывают одинаковое влияние на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80.

Врачи рекомендуют следить за весом, заниматься спортом и правильно питаться, избегая жирных продуктов.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.