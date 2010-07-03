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12:04

Ученые сообщили о новой причине инсультов и инфарктов

медицина общество наука

12:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые из США утверждают, что на опасность развития сердечного приступа и инсульта равным образом влияют "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление, сообщает "Вечерняя Москва".

Раньше врачи считали главной угрозой здоровью сердца именно "верхнее" кровяное давление 130 миллиметров ртутного столба и повышенный холестерин. "Нижнему" же особого внимания не уделяли.

Проанализировав более 35 миллионов показаний артериального давления, специалисты пришли к выводу, что систолическая и диастолическая гипертензии оказывают одинаковое влияние на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80.

Врачи рекомендуют следить за весом, заниматься спортом и правильно питаться, избегая жирных продуктов.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.

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медицина общество наука

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