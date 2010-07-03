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Общество

16:37

Каждый пятый россиянин страдает предиабетом – академик РАН

общество

Фото: ТАСС/PA WIRE/Peter Byrne

Более чем половине россиян неизвестно, что сахарному диабету второго типа предшествует предиабет. Страдают от него почти 20% населения, рассказала академик РАН, директор института диабета ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава РФ Марина Шестакова.

По информации фонда "Общественное мнение", около 60% россиян в курсе сахарного диабета второго типа. 40% этого не знают.

О том, что этому заболеванию предшествует так называемый предиабет, не знает 74% респондентов. Это обратимая предстадия, отметила Шестакова. Однако официально такой диагноз не ставят, уточнила она.

"Придерживаться правильного питания, регулярно заниматься спортом и, при необходимости, принимать лекарства, снижающие уровень сахара в крови, – все это позволяет замедлить и даже предупредить развитие болезни. Но у большинства нет мотива", – заключила академик.

Специалисты из The Global Diabetes Community назвали симптомы диабета, которые легко спутать с признаками других болезней. Прежде всего это постоянное чувство усталости. Это также неутолимая жажда, сухость во рту, потеря веса, частое мочевыделение, плохо заживающие раны, размытое зрение и зуд вокруг половых органов.

В Минздраве констатировали, что больных сахарным диабетом за последние пять лет стало больше на 23%. По итогам 2018 года их число достигло 4,8 миллиона человек.

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