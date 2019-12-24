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Наука

20:22

Британцу удалили почку весом более девяти килограммов

наука медицина

Фото: depositphotos/Cancerus

Жителю британского Басингстока удалили почку весом 9,5 килограмма. По словам Дейва Уотли, он испытал сильное облегчение после операции, будто до нее он "носил троих детей", сообщает The Sun.

В 2002 году мужчине поставили диагноз "поликистоз почек". Из-за болезни вес органа увеличивался из-за того, что в нем формировались заполненные жидкостью мешочки.

Семь лет назад Уотли удалили одну из почек весом 7,5 килограмма. Спустя два года ему пересадили донорский орган. В этом месяце британцу удалили вторую больную почку, диаметр которой составлял 30 сантиметров.

Удаленная у 53-летнего Уолти почка в 120 раз превысила норму для взрослого человека. В ближайшее время она войдет в Книгу рекордов Гиннесса.

В ноябре жителю немецкого города Оффенбах удалили зуб, который признали самым длинным в мире. Теперь этот факт также включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Длина зуба составила 3,72 сантиметра. Врачу пришлось ждать признания рекорда целый год. Специалист заявил, что повесит сертификат в своем кабинете.

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