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В мире

15:47

Стоматолог в Германии вырвал у пациента самый длинный зуб в истории

за рубежом

Фото: /Dr. Max Lukas

В немецком городе Оффенбах стоматолог удалил пациенту зуб, который признали самым длинным в мире. Теперь этот факт официально включен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает "Газета.ру".

Операцию по удалению зуба доктор провел в сентябре минувшего года. К нему пришел 63-летний мужчина с жалобой на острую боль. Рентгенограмма показала, что причина кроется в аномально длинном зубе, который лишь на четверть выглядывал из десны. Специалист решил удалить этот зуб, чтобы избавить пациента от боли.

Позднее стоматолог измерил длину зуба. Она составила 3,72 сантиметра. Врач собрал все необходимые документы и подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Признания рекорда пришлось ждать целый год. Специалист заявил, что повесит сертификат в своем кабинете. "Пусть об этом рекорде узнают дантисты по всему миру", – заключил он.

Ранее заведующий отделением психотерапевтической помощи Никита Чернов дал советы, как пережить страх похода к стоматологу. Если пациент чувствует страх перед приемом, то следует разобраться в себе. Даже в моменты совершения стоматологом абсолютно безопасных действий у пациента с таким страхом могут обнаруживаться соматические реакции, например, тошнота или мышечное напряжение.

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