Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter

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В ряде стран наблюдается сбой в работе социальной сети Twitter, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб поступает из Великобритании, Германии, Франции, США, Сингапура и Японии. Большая часть пользователей (52%) испытывают проблемы с работой сайта.

У 34% пользователей не работает приложение для iPhone и iPad, у 13% – приложением для Android.

17 апреля пользователи отмечали сбои в работе Facebook. Наибольшее количество столкнувшихся с трудностями в работе соцсети проживают в США, Мексике, Перу и Бразилии.

О сбоях также сообщали в Японии, Сингапуре и на Филиппинах.