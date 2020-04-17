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Происшествия

05:56

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

технологии происшествия

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Пользователи отмечают сбои в работе социальной сети Facebook. Жалобы приходят на портал Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных интернет-ресурсах.

Известно, что наибольшее количество столкнувшихся с трудностями в работе соцсети проживают в США, Мексике, Перу и Бразилии. При этом о сбоях сообщают также в Японии, Сингапуре и на Филиппинах.

Чаще всего пользователи жалуются на трудности в использовании сайта. О такой проблеме заявили 63 процента опрошенных.

Еще 36 процентов проголосовавших не могут войти в свой аккаунт.

2 апреля в работе Facebook уже происходил сбой. Тогда у большинства пользователей не загружался сайт соцсети.

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