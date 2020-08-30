Сбой произошел в работе Telegram

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Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом говорится на портале Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных интернет-ресурсах.
Проблемы в работе мессенджера заметили пользователи из России, Сингапура, Германии, Франции, Турции и Великобритании.
Уточняется, что более половины столкнулись с трудностями при подключении к мессенджеру. Сложности также возникли при отправке сообщений.
На прошлой неделе пользователи Gmail пожаловались на сбой в работе почты. Около 40% пользователей, обратившихся с жалобами, не могли авторизоваться на Gmail, 34% – получить отправленные сообщения, а 25% испытывали проблемы с прикрепленными файлами.