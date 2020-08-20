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Пользователи Gmail пожаловались на сбой в работе почты, сообщает News.ru. В основном с проблемами столкнулись жители Австралии, Япония и США.

Около 40% пользователей, обратившихся с жалобами, не могли авторизоваться на Gmail, 34% не могли получить отправленные сообщения, а 25% испытывают проблемы с прикрепленными файлами.

Недавно сбой произошел в работе социальной сети Facebook. На работу Facebook пожаловались пользователи из США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Польши, Турции, Индии и других стран. В России неполадки возникли у жителей Москвы.