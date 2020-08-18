Сбой произошел в работе Facebook

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Сбой произошел в работе социальной сети Facebook. Такую информацию представил сайт Downdetector, специализирующийся на отслеживании неполадок в работе популярных сетевых ресурсов.

По имеющийся информации, на работу Facebook пожаловались пользователи из США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Польши, Турции, Индии и других стран.

В России неполадки возникли у жителей Москвы.

Так, 35 процентов опрошенных не смогли войти в соцсеть. При этом у 32 процентов Facebook полностью отключился. У еще 32 процентов пользователей произошли сбои в работе новостной ленты.

Причины неполадок на данный момент неизвестны.

Ранее сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте". Об ошибках заявили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга