Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

21:41
Фото: Москва 24/Роман Васильев
Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" зафиксировали вечером понедельника, 10 августа.
"Есть сбой во "ВКонтакте" от 10 августа 2020 года", – объявили авторы портала Downdetector.ru, который отслеживает проблемы в работе популярных сайтов.
По данным проекта, на проблемы с отправкой и получением сообщений пожаловались 58% пользователей. Еще у 37% сайт работал с перебоями, а 3% не смогли на него зайти вообще.
Наибольшие проблемы с работой "ВКонтакте" приходятся на Россию. Сбои найдены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов страны.
Накануне проблемы с работой интернета и ряда популярных сайтов зафиксировали в столице Белоруссии Минске. В воскресенье, 9 августа, в этой стране проходили выборы президента.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: