Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" зафиксировали вечером понедельника, 10 августа.

"Есть сбой во "ВКонтакте" от 10 августа 2020 года", – объявили авторы портала Downdetector.ru, который отслеживает проблемы в работе популярных сайтов.

По данным проекта, на проблемы с отправкой и получением сообщений пожаловались 58% пользователей. Еще у 37% сайт работал с перебоями, а 3% не смогли на него зайти вообще.

Наибольшие проблемы с работой "ВКонтакте" приходятся на Россию. Сбои найдены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов страны.

Накануне проблемы с работой интернета и ряда популярных сайтов зафиксировали в столице Белоруссии Минске. В воскресенье, 9 августа, в этой стране проходили выборы президента.

