Пользователи рассказали о сбое в работе сервисов Google в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проблемы в работе сервисов корпорации Google наблюдаются в РФ 13 июля. Об этом говорится на портале Downdetector, который отслеживает доступность известных интернет-платформ.

Стало известно, что есть проблемы с работой YouTube. Так, более 90% пользователей основного сайта Google, пожаловавшихся на сбой, имеют сложности с работой сайта. При этом 7% не могут войти в свою учетную запись.

Помимо того, у 5% есть трудности с проигрыванием видео, а 3% не удается зайти на свой профиль видеохостинга.

Ранее владельцы iPhone столкнулись со сбоем в работе телефонов. Предварительно, причиной проблем в работе смартфонов и планшетов являются неполадки с Facebook SDK, пишут журналисты.