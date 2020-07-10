Владельцы iPhone столкнулись со сбоем в работе телефонов

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На устройствах компании Apple по всему миру случился технический сбой. Об этом сообщает The Verge.

Стало известно, что в социальных сетях владельцы устройств iPhone и iPad пишут о неудачных попытках запустить ряд приложений. В частности, наблюдаются трудности в работе сервисов Viber, Spotify, Pinterest, Tinder. Как говорят пользователи гаджетов, при нажатии на иконку программы открывались, но затем мгновенно вылетали.

В настоящий момент точная причина сбоя не называется. Предварительно, причиной проблем в работе смартфонов и планшетов являются неполадки с Facebook SDK, пишут журналисты.

Кроме того, ранее сбой произошел в работе социальной сети TikTok. Наибольшее количество жалоб на работу соцсети поступило из Великобритании, Нидерландов и США.