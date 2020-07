Сбой случился в работе социальной сети TikTok

Сбой зафиксировали пользователи социальной сети TikTok. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Известно, что наибольшее количество жалоб на работу соцсети поступило из Великобритании, Нидерландов и США.

Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с просмотром видео. О таком сбое сообщили 83 процента опрошенных. Еще у 16 процентов респондентов не загружается приложение.

Официальный аккаунт TikTok в Twitter подтвердил наличие проблем в работе соцсети. В пресс-службе отметили, что занимаются устранением проблем.

We’re working to fix this issue and will keep you updated! https://t.co/pFHXMAbr1J