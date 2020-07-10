Сбой случился в работе социальной сети TikTok

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Фото: depositphotos/sergey_causelove
Сбой зафиксировали пользователи социальной сети TikTok. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.
Известно, что наибольшее количество жалоб на работу соцсети поступило из Великобритании, Нидерландов и США.
Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с просмотром видео. О таком сбое сообщили 83 процента опрошенных. Еще у 16 процентов респондентов не загружается приложение.
Официальный аккаунт TikTok в Twitter подтвердил наличие проблем в работе соцсети. В пресс-службе отметили, что занимаются устранением проблем.
We’re working to fix this issue and will keep you updated! https://t.co/pFHXMAbr1J— TikTok (@tiktok_us) July 9, 2020
Социальная сеть TikTok основана китайской компанией ByteDance в середине 2018 года. Она служит для загрузки коротких видеозаписей.
Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram. В России проблемы в функционировании соцсети зафиксировали в Москве.
Кроме того, накануне сбой произошел в работе "Ростелекома". У подавляющего большинства пользователей возникли проблемы с подключением к интернету.
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