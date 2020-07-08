Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

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Сбой произошел в работе социальной сети Instagram.

Как сообщает портал Downdetector, неполадки в функционировании соцсети заметили пользователи из США, Аргентины, Бразилии, Великобритании и Австралии. В России проблемы в работе Instagram зафиксировали жители Москвы.

Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с просмотром ленты. О подобных сбоях заявили порядка 92 процентов опрошенных. Еще 3 процента респондентов не смогли войти в Instagram, столько же испытали проблемы с сайтом социальной сети.

Предыдущий сбой в работе Instagram случился 11 июня. Тогда основными проблемами пользователей стали затруднения с просмотром ленты, а также невозможность зайти в свой аккаунт.

Ранее сбой произошел в работе "Ростелекома". Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Иркутска.