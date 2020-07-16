Пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса

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Пользователи Instagram в нескольких странах пожаловались на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.

Сбой зафиксирован в США, Австралии, Индии, Чили и Перу. Также проблемы испытали пользователи в России, в частности в Москве.

По данным Downdetector, большинство пользователей (58%) жалуются на проблемы со входом, 33% испытывают проблемы с загрузкой и 7% жалуются на работу веб-сайта.

Ранее произошел сбой в работе сервисов корпорации Google. Более 90% пользователей основного сайта Google имели сложности с работой сайта. 7% не могли войти в свою учетную запись.