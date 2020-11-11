Сбой произошел в работе сервисов Google

Фото: depositphotos/prykhodov

Сбой случился в работе сервисов американской компании Google. Об этом сообщает портал Downdetector, который специализируется на отслеживании неполадок в функционировании популярных сетевых ресурсов.

Известно, что проблемы в работе затронули поисковую систему Google, почтовый сервис Gmail, видеохостинг YouTube и облачное хранилище Google Drive.

Сообщается, что более половины пользователей сайта Google (54%) не могут войти в свою учетную запись. При этом 45% опрошенных пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса.

Сбой в работе YouTube чаще всего проявляется в невозможности просмотреть видео. О такой проблеме сообщили 60% опрошенных. Еще 33% респондентов не могут загрузить веб-сайт.

44% сообщивших о сбоях в работе Gmail не могут зайти в свою учетную запись. У 38% опрошенных не получается зайти на сайт почтового сервиса.

На неполадки в работе сервисов Google чаще всего жалуются пользователи из США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии и Финляндии. В России неполадки ощутили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Липецка. Чаще всего у пользователей из РФ возникают проблемы с YouTube.

Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram. Чаще всего поступали сообщения о проблемах с загрузкой новостной ленты.