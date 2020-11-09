Смартфоны на старой версии Android не смогут открывать веб-сайты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Устаревшие смартфоны и планшеты, работающие на операционной системе Android, могут перестать открывать до трети сайтов в Сети. Об этом сообщает издание AndroidPolice.

Ограничение связано с техническими особенностями работы браузеров и операционных систем. Если они не поддерживают корневой сертификат Let's Encrypt, то с 1 сентября 2021 года не смогут открывать до 30% сетевых ресурсов.

Уязвимые устройства – гаджеты с Android 7.1.1 и ранее. Проблему можно решить за счет браузера Mozilla Firefox, который сохраняет корневые сертификаты. Однако для его корректной работы потребуется ОС не ниже Android 5.0.

Ранее сообщалось, что актуальная, 11-я, версия операционной системы Android спровоцировала проблемы у ряда пользователей. Обновление вызвало у владельцев смартфонов неполадки в меню многозадачности.

