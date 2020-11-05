Эксперт рассказал, как стать невидимым в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, как можно оставаться невидимым в Сети. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Используя почтовые серверы, например Outlook и Gmail, вы не можете оставаться незамеченными, даже если вы удалите письма у себя, то ваша копия письма, скорее всего, где-то может храниться, по ней можно отследить вашу переписку", – объяснил специалист.

Для невидимости в интернет-пространстве подойдут прокси-серверы, заявил эксперт. Эта технология присваивает пользователю иной IP-адрес, отличный от фактического и применяется в популярном браузере Tor.

При этом Кусков предостерег, что Tor работает с ограничениями скорости. Кроме того, по его словам, спецслужбы могут подставить там сайты, на которых пользователь по незнанию оставит свой след.

Если существует необходимость в анонимности, можно не применять технологии, а использовать компьютер, который не используется постоянно в повседневности, посоветовал специалист.

Ранее заместитель директора института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин рассказал, какие смартфоны проще всего отследить в Сети. По мнению эксперта, наиболее уязвимы устройства под управлением операционной системы Android.

